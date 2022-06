Interzero - mit konsequenter Kreislaufwirtschaft für eine Welt ohne Abfall / Neuer Umweltdienstleister stellt sich vor (FOTO)

Köln/Berlin (ots) - +++ Dr. Axel Schweitzer formiert neue Unternehmensgruppe



Interzero heißt eine neue internationale Unternehmensgruppe aus Deutschland. Der

Name Interzero steht für innovatives, nachhaltiges und kundenindividuelles

Recycling- und Kreislaufmanagement. Die Vision von Interzero ist eine Welt ohne

Abfall. Die Rückführung wichtiger Wertstoffe und die Nutzung von

Recyclingrohstoffen verschaffen den Kunden deutliche ökologische und ökonomische

Vorteile. Sie bieten ihnen neben der Erfüllung immer strengerer staatlicher

Vorschriften zur Ressourcenschonung auch einen klaren Mehrwert, sowohl in den

industrieorientierten als auch in den auf Endverbraucher ausgerichteten Märkten.

Und sie sichern den Zugriff auf wichtige Rohstoffe.





Neue Zeitrechnung als eigenständiges Unternehmen"Mit dem bevorstehenden Austritt aus der ALBA Group beginnt für uns eine neueZeitrechnung als eigenständiges Unternehmen, das sich einer 'Welt ohne Abfall'verschrieben hat", sagt Dr. Axel Schweitzer, Gesellschafter und Chairman vonInterzero . "Unser neuer Name erklärt genau, was wir tun: Wir bieteninternational unsere "zero waste solutions" zum Übergang von der linearen in dieKreislaufwirtschaft an - und nennen dies kurz: Interzero."Unter der Führung von Dr. Axel Schweitzer formiert sich Interzero neu; aufbauendauf dem Kern der Interseroh Gruppe. Rund 2.000 Mitarbeiter*innen in 10 LändernEuropas wird Interzero nach der vollständigen Neuordnung haben. Das Unternehmenkonzentriert sich voll auf die "Circular Economy" und erwirtschaftet in derjetzigen Struktur einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro."Die Gründung von Interzero mit dem Hauptsitz in Köln basiert auf mehr als30-jähriger Erfahrung unserer Mitarbeitenden und Führungskräfte in derKreislaufwirtschaft sowie langjährigen Kundenbeziehungen in vieleunterschiedlichen Branchen - von der Bauwirtschaft, der Konsumgüterindustrie,dem Lebensmittelhandel bis zu Lebensmittel- und Automobilherstellung", so Dr.Schweitzer. "Diese breite Aufstellung in Verbindung mit einer starkenOrientierung auf digitale Plattformen und damit verbundene Innovationen machtfür unsere Kunden den Unterschied. Mit unserer auf Know-how und Prozessdesignzielenden und damit für die Branche neuen Aufstellung haben wir noch viel vor.".Klar definierte KernkompetenzenDie Unternehmensgruppe besteht aus drei strategischen Säulen:- Nachhaltige Kreislauflösungen - analog und digital - sind Aufgabe des BereichsInterzero Circular Solutions (ICS). Die Expert*innen entwickeln