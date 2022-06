"The Sandbox"-Metaverse Agency PANGU kündigt exklusive NFT-Veröffentlichung von "PANGU ECOLAND" für den 14. Juni an

Hongkong (ots/PRNewswire) - Der führende asiatische

PANGU und mehr Reichweite

PANGU ist nicht nur die offizielle Metaverse-Agentur von The Sandbox, sondernbietet auch auf das Metaversum zugeschnittene strategische Planung,Geschäftsentwicklung und Marketing-Lösungen, NFTs und Handel, Spiele und sozialeErfahrungen. Die Reichweite des Unternehmens erstreckt sich auch auf dieBereiche ökologische Nachhaltigkeit, soziales Engagement, Bildung, NGOs undWohltätigkeit, und zwar in Form von thematischen Interaktionen und der Schaffungvon Vermögenswerten.Exklusive NFT-Veröffentlichung von PANGU ECOLANDDie heutige Ankündigung der Veröffentlichung des PANGU ECOLAND-NFT knüpft an dieÜberzeugung des Unternehmens mit Blick auf ökologische Nachhaltigkeit und seinumweltbewusstes Öko-Land im Sandbox Metaverse an. Das PANGU ECOLAND wird seinenersten NFT am 14. Juni veröffentlichen. Die 30 hochwertigen Assets der PANGUECOLAND-Erfahrung werden exklusiv auf The Sandbox verfügbar sein.PANGU wird auch weitere NFTs und eine weitere baldige Erweiterung des PANGUECOLAND-Erlebnisses ankündigen, auf die sich die NFT-Sammler freuen können.Informationen zur PANGU & the Kenal GroupPANGU by Kenal ist der Web3.0/Metaverse-Agenturzweig der Kenal Group, einervielfältigen Kreativagentur, die seit 2008 umfassende Marketinglösungenanbietet.PANGU by Kenal ist der neue Geschäftszweig und bietet eine Komplettlösung fürdie Web3.0- und Metaverse-Plattform. PANGU wächst exponentiell und wurde bereitsals "Metaverse Agency of The Sandbox Game" ausgezeichnet. Es bietetDienstleistungen von der Planung, Erstellung und Erstellung einzigartigerErfahrungen und digitaler Assets für unsere Kunden.Weitere Informationen finden sich auf der Webseite des Unternehmens:http://www.pangukenal.com/