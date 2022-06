Ifo Ölkonzerne geben Tankrabatt größtenteils weiter

München (dts Nachrichtenagentur) - Der Tankrabatt für Diesel und Benzin ist laut Berechnungen des Ifo-Instituts bisher im Wesentlichen an die Kunden weitergegeben worden. "Beim Diesel haben die Tankstellen ihn zu 100 Prozent weitergegeben, also 17 Cent Steuersenkung je Liter", sagte Florian Neumeier, einer der Autoren der Studie.



Beim Benzin seien es 29 bis 30 Cent von den 35 Cent Steuersenkung, also 85 Prozent. Betrachtet wurden die Preise in Deutschland im Vergleich zur Entwicklung in Frankreich vor und nach dem 1. Juni. Dabei nahmen die Wissenschaftler an, dass die Benzinpreise in Deutschland ohne Einführung des Tankrabatts nach dem 1. Juni 2022 dem gleichen Trend gefolgt wären wie in Frankreich.