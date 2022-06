Der High-Tech Gründerfonds (HTGF) legt seinen vierten Fonds auf und erreicht bereits mit dem First Closing ein zugesagtes Volumen von insgesamt über 400 Mio. Euro. Mehr als 130 Mio. Euro davon kommen von privaten Investoren, die sich neben dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und KfW Capital an dem vierten Fonds des HTGF beteiligen. Das Ergebnis übertrifft die Erwartungen deutlich.

- Bereits zum First Closing hat der vierte Fonds des High-Tech Gründerfonds Zusagen für mehr als 400 Mio. Euro erhalten. - Das Ergebnis liegt deutlich über den Erwartungen, das Second Closing erfolgt noch in diesem Jahr. - 40 private Investoren beteiligen sich neben dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und KfW Capital am HTGF IV.

Der HTGF führt damit als Public-Private-Partnership die erfolgreiche Zusammenarbeit von öffentlichen und privaten Fondsinvestoren in die nächste Generation: Das Second Closing erfolgt noch in diesem Jahr und damit deutlich schneller als noch beim Vorgängerfonds. 40 Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen beteiligen sich am HTGF IV, vor allem der Mittelstand ist stark vertreten, hinzu kommen zahlreiche Großunternehmen und Family Offices.

Der neue Fonds begleitet mit seiner Frühfinanzierung junge Unternehmen aus den Bereichen Digital Tech, Industrial Tech sowie Life Sciences und Chemie. Dabei werden die Analyse- und Auswahlmethoden noch stärker auf den Aspekt der Nachhaltigkeit ausgerichtet.



Dr. Alex von Frankenberg, Geschäftsführer des High-Tech Gründerfonds: "Unser Angebot aus Zugang zu Innovation, Rendite und Impact für unsere Fondsinvestoren und Gesellschaft hat viele private Investoren überzeugt. Wir freuen uns sehr über das große Interesse. Damit bauen wir das Netzwerk aus Innovationstreibern in Deutschland weiter aus. Der HTGF ist seit 17 Jahren aktiv, wir kennen die positiven Rückkopplungseffekte auf die Innovationskraft unserer Fondsinvestoren. Gemeinsam werden wir weiterhin in rund 40 innovative Technologie-Start-ups pro Jahr in der Startphase investieren und damit einen wichtigen Beitrag für den Wirtschaftsstandort Deutschland leisten."



Guido Schlitzer, Geschäftsführer des High-Tech Gründerfonds: "Die große Beteiligung aus dem zukunftsorientierten Mittelstand, aus führenden Konzernen und von bedeutsamen Family Offices ist ein hervorragendes Signal für Gründerinnen und Gründer. Nach mehr als 670 Seed-Investitionen aus unseren bisherigen drei Fonds kennen wir den Markt sehr gut und wissen, wie groß hierzulande das Potenzial an und für Start-ups ist. Wir freuen uns, in Zukunft weiter junge technologiegetriebene Unternehmen finanzieren zu können."

Der HTGF versteht sich als Plattform, die Konzerne, Mittelstands- und Familienunternehmen mit Start-ups vernetzt. Seit der Gründung 2005 hat Europas aktivster Seedinvestor über 670 Hightech-Start-ups finanziert. Mehr als 150 Unternehmen hat der HTGF erfolgreich verkauft, dazu gehören ein Milliardenexit und vier Börsengänge. Bereits von Beginn an waren Wirtschaftsunternehmen an den Fonds des HTGF beteiligt. Im HTGF III sind aktuell 33 Industriekonzerne und mittelständische Unternehmen investiert, in Fonds IV steigt die Anzahl der privaten Investoren auf 40; der HTGF III hatte nach dem Second Closing ein Volumen von 319,5 Mio. Euro, in Fonds IV steigt das Volumen nun auf mehr als 400 Mio. Euro. http://www.htgf.de/



Zur Übersicht der Fondsinvestoren

(https://www.htgf.de/de/ueberuns/fondsinvestoren/)



Zur Pressemitteilung des BMWK

(https://www.bmwk.de/Navigation/DE/Service/Presseservice/presseservice.html)

Zu den Pressemitteilungen der Fondsinvestoren (https://htgf.sharepoint.com/:f:/s /MCDatenraum/Esb1FupSQUVNkfjxTakNLDQBjXjJDfaJnzFcNKAaKmF8Zg?e=5xM8g7)

Pressekontakt:



Kontakt Medien

High-Tech Gründerfonds Management GmbH

Stefanie Grüter, Head of Marketing & Communications

T.: +49 228 82300 188

mailto:s.grueter@htgf.de



Kontakt Investoren

High-Tech Gründerfonds Management GmbH

Dr. Alex von Frankenberg, Geschäftsführer

mailto:a.frankenberg@htgf.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/66916/5247441 OTS: High-Tech Gründerfonds