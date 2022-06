Die Beschäftigung stieg weiter an. Sie liegt aber immer noch unter dem Niveau, das vor der Corona-Pandemie herrschte. Die Zahl der offenen Stellen stieg erneut auf einen Rekordwert von 1,3 Millionen. Viele Unternehmen finden derzeit nur schwer neues Personal, was unter anderem mit veränderten Berufswünschen infolge der Pandemie zu tun hat.

LONDON (dpa-AFX) - Die Arbeitslosigkeit in Großbritannien ist im April leicht gestiegen, allerdings von niedrigem Niveau aus. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang auf 3,6 Prozent gerechnet. Im Dreimonatsvergleich ging die Quote von Februar bis April hingegen um 0,2 Punkte zurück.

