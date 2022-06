Vantage Data Centers eröffnet neue Rechenzentren in Berlin und Warschau für Hyperscaler-Kunden (FOTO)

Denver, USA & Luxemburg (ots) - Fünfter Campus in Europa jetzt live - Ein Meilenstein in der 2 Mrd US-$ schweren europäischen Expansion des Rechenzentrumsbetreibers



Vantage Data Centers, ein weltweit führender Anbieter für die Entwicklung von Hyperscale-Rechenzentren, hat heute die Inbetriebnahme seiner zwei neu gebauten Campusse in Berlin und Warschau bekanntgegeben. Der Campus in Warschau ist der erste des Unternehmens in Polen. Der Standort Berlin ist nach Frankfurt am Main der zweite in Deutschland. Die neuen Rechenzentren sind Teil der europäischen Expansionsstrategie von Vantage Data Centers, die ein Investitionsvolumen von 2 Milliarden US-Dollar umfasst. Das Ziel: Hyperscalern und Cloud-Providern in zwei begehrten Märkten 'best-in-class' Rechenzentren anzubieten. Aus dem derzeit neun europäische Standorte umfassenden Portfolio von Vantage sind nunmehr fünf (Berlin I, Warschau, Frankfurt I, Zürich und Cardiff) in Betrieb.