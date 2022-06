Am 09. Juni 2022 wurde der Green Marketing Award erstmals verliehen. Als Sponsoren fungierten die Volksbank, ORF Enterprise und die Wiener Städtische.



Wien (APA-ots) - ÖBB, GroupM und HORIZONT haben heuer mit dem Green Marketing Award eine Preisverleihung ins Leben gerufen, um die nachhaltigsten Marketingkampagnen des Jahres vor den Vorhang zu holen. Insgesamt 83 Einreichungen aus den Bereichen Klima- und Umweltschutz, faire Sozialstandards und Tierwohl gingen ins Rennen um die begehrten Trophäen, die in den Kategorien "think different", "be aware" und "innovate" vergeben wurden. Im Rahmen der großen Gala-Veranstaltung am 09. Juni 2022 in den Werkstätten der ÖBB Train Tech wurden unter Anwesenheit von Bundesministerin Leonore Gewessler sowie zahlreicher Branchenexperten aus Unternehmen, NGOs und Medien schließlich die glücklichen Sieger gekürt: In der Kategorie "think different" konnte das "unverpackt"-Projekt von Interspar reüssieren, während in der Kategorie "be aware" Too good to go mit "Oft länger gut/Mindesthaltbarkeitsdatum" als Sieger hervorging. In der dritten Kategorie "innovate" war es mit dem "APP Überraschungssackerl" schließlich eine Kooperation von Spar und Too good to go, die mit einem Green Marketing Award gewürdigt wurde.