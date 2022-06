MolecuLight erhält Auftrag für Point-of-Care-Wundbildgebungsgeräte mit Premier, Inc.

Pittsburgh (ots/PRNewswire) - Auftrag für Produkte zur Verbesserung des

Die MolecuLight-Bildgebungsgeräte sind die einzigen von der FDA zugelassenenGeräte, mit denen Ärzte das Vorhandensein, die Position und die Belastung vonBakterien (>104 KBE/g) in Wunden in Echtzeit visualisieren können.Veröffentlichte Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten klinischen Studie mit350 Patienten und an 14 Standorten zeigten, dass der klinischeBehandlungsstandard allein 15 % der Wunden mit erhöhter Bakterienlast erkannte.Die Zugabe des MolecuLight-Geräts führte zu einer 400 %igen Verbesserung bei derErkennung dieser Wunden.2 Es ist bekannt, dass das Vorhandensein einer erhöhtenBakterienlast die Wundheilung behindert1 und die Entfernung der Keimbelastungist entscheidend für verbesserte Ergebnisse an den Wunden.1 Die Geräte i: X undDX liefern wertvolle bakterielle Informationen, um klinische Entscheidungendirekt am Point-of-Care zu treffen und gezielte Wundtherapien zu ermöglichen. Ineiner kürzlich durchgeführten Studie führte die Einbeziehung von bakteriellenInformationen aus der MolecuLight-Bildgebung zu einer Steigerung derWundheilungsraten um 23 % bei gleichzeitiger Verringerung der antimikrobiellenMittel und Antibiotika.3 Die MolecuLight-Geräte führen auch eine präzisedigitale Wundmessung durch, die eine konsistente Überwachung und Dokumentationder Wunden ermöglicht."Wir freuen uns sehr über den Abschluss des Liefervertrags mit Premiere undfühlen uns geehrt, dass unsere MolecuLight-Point-of-Care-Geräte die AuszeichnungTechnology Breakthrough erhalten haben", so Anil Amlani, CEO von MolecuLight.