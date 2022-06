BearingPoint-Studie Unterstützt das Datenmanagement die Widerstandsfähigkeit des eigenen Unternehmens - oder steht es ihr eher im Weg? (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Das von BearingPoint entwickelte

Resilienz-Benchmarking-Tool zeigt, dass nur 42 Prozent der 150

Best-Practice-Unternehmen über das erforderliche Maß an Datenresilienz verfügen,

um Veränderungen und Extremsituationen erfolgreich zu bewältigen.



Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat eine umfassende Studie

zur Resilienz von Unternehmensdaten erstellt. Grundlage dafür ist eine 2021 von

BearingPoint veröffentlichte Analyse von über 5.000 Projekten, in deren Rahmen

BearingPoint 150 Unternehmen identifizierte, die sich am stärksten durch ihre

ausgeprägte Widerstandsfähigkeit auszeichnen. BearingPoint entwickelte außerdem

ein Resilienz-Benchmarking-Tool, mit dem jede Organisation anhand von fünf

Schlüsselfaktoren die eigene Resilienz bewerten kann.