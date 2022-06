Wirtschaft Großhandelspreise steigen weiter stark

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Verkaufspreise im deutschen Großhandel steigen weiter stark. Sie waren im Mai 2022 um 22,9 Prozent höher als im Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Damit war der Anstieg der Großhandelspreise im Vorjahresvergleich aber etwas schwächer als im April, als mit +23,8 Prozent der stärkste Anstieg seit Beginn der Erhebung im Jahr 1962 verzeichnet worden war. Im Vormonatsvergleich stiegen die Großhandelspreise im Mai allerdings um 1,0 Prozent. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Großhandelspreise waren wie bereits im April auch im Mai besonders im Handel mit Rohstoffen und Energieträgern, aber auch mit Lebensmitteln zu beobachten, so die Statistiker.