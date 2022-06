Velvet AutoInvest erhält 1,3 Mio. USD Seed-Investment Limassol, Zypern (ots) - Velvet Software Technologies erhält ein Seed-Investment in Höhe von 1,3 Mio. USD, sowie Unterstützung von Star-Investor Yair Goldfinger. Der ICQ-Mitbegründer sichert sich einen Platz im Advisory Board des in Stuttgart gegründeten Fintech-Startups. Die Finanzierung erfolgte nach Zielerreichung exponentiellen Kundenwachstums sowie starkem Performance-Ausbau der KI-basierten Velvet-Algorithmen. Zusätzlich wurde Velvet in die Microsoft und Hubspot Accelerator-Programme aufgenommen, im Rahmen derer ein weiteres 6-stelliges Funding und Zugriff auf modernste KI-Infrastruktur gesichert werden konnte.

Velvet Software Technologies bietet mit Velvet AutoInvest eine neue Art des Investierens für Privatanleger aller Erfahrungsstufen an. Mission ist es, Privatinvestoren mittels modernster Technologie eine Geldanlage bereitzustellen, die bislang hauptsächlich Hedgefonds vorbehalten ist.