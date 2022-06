Expansion, Neupositionierung oder Markteintritt - Gründe für Anmietungsentscheidungen durch Corona-Krise so vielfältig wie selten zuvor Frankfurt/Main (ots) - Nachdem bereits in der zweiten Jahreshälfte 2021 eine deutlich erhöhte Vermietungsdynamik auf dem deutschen Retailmarkt zu spüren war, zeigte der Flächenumsatz in Innenstadtlagen auch im Frühjahr 2022 ein erfreuliches Ergebnis. Insgesamt lag das Vermietungsvolumen 2021 rund 12 % über dem Vorjahreswert, während im ersten Quartal 2022 sogar knapp 22 % mehr Retail-Fläche neu vergeben oder eröffnet wurden als zu Jahresbeginn 2021. Viel spannender als der Vorjahresvergleich der Flächenumsätze sind jedoch die unterschiedlichen Intentionen der Akteure und Branchen, die sich hinter diesen Zahlen verbergen. Dies ergibt eine Analyse von BNP Paribas Real Estate.

"Sei es die Expansion um das eigene Filialnetz auszubauen, die Restrukturierung zur Verbesserung und Optimierung der Standorte und Mietkonditionen im Zuge der Corona-Krise oder der Markteintritt in Deutschland - die möglichen Beweggründe für die Anmietung von Retail-Flächen sind so vielfältig wie die dahinterstehenden Brands", erläutert Christopher Wunderlich, Head of Retail Advisory bei BNP Paribas Real Estate. Demnach lassen sich auf Grundlage aktueller Vermietungsabschlüsse unterschiedliche Motivationen hinter den Expansionsplanungen aktiver Retailer vermuten. In die Kategorie der expansivsten Labels fallen branchenübergreifend hierbei etwa Royal Donuts (27 Abschlüsse), das Brillen-Label Mister Spex (20 Abschlüsse), die Burger-Kette Five Guys (14 Abschlüsse), der Fashion-Filialist Only (14 Abschlüsse) oder der niederländische Bekleidungsexperte Scotch & Soda (10 Abschlüsse). Alle vorgenannten Marken verfügen bereits über ein Filialnetz in Deutschland, das durch die jüngsten Anmietungen sukzessive weiter ausgebaut werden konnte. Darüber hinaus gehören Dr. Martens (Schuhe), Globetrotter (Outdoor) und JD Sports (Sportartikel) mit jeweils knapp zehn Vermietungen/Eröffnungen seit 2020 zu den aktivsten Retailern außerhalb der vier Top-Branchen Gastronomie (anteilig 24 %), Textil (anteilig 23 %), Lebensmittel (11 %) und Körperpflege (10 %).