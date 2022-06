Nachdem sich die Aktie des Chemikalien-Händlers Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0) nach ihrem Tief vom März 2022 bis zum 23.3.22 auf bis zu 76,62 Euro steigern konnte, bröckelte der Aktienkurs wieder ab und hält sich seit Anfang Juni zumeist innerhalb einer Handelsspanne von 68 bis 73 Euro auf. Nach der Erhöhung der Prognose für das laufende Jahr reagierte die Aktie mit einem 2-prozentigen Kursanstieg auf ihr aktuelles Niveau bei 72,40 Euro und zählt somit heute zu den besten DAX-Werten.

Nach der Erhöhung der Prognose bekräftigten Experten in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 105 Euro ihre Kaufempfehlungen für die Brenntag-Aktie. Kann sich die Aktie der aktuellen Marktschwäche widersetzen und in den nächsten Wochen wieder das Zwischenhoch im Bereich von 76,60 Euro erreichen, dann könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.