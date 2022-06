MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie will dank eines überraschend erfolgreichen Quartals seine Ergebnisprognose für dieses Jahr erhöhen. Für die Monate April bis Juni erwartet der Konzern deutlich mehr operativen Gewinn als Analysten. Der Konzern sprach in einer Mitteilung am Vorabend von einer anhaltend starken Nachfrage, aber auch von Risiken rund um steigende Energie- und Rohstoffpreise. Die Aktie des MDax -Konzerns legte am Dienstag deutlich zu.

Das Papier gewann im frühen Handel 3,3 Prozent auf 168,35 Euro und war damit einer der größten Favoriten im MDax. Wacker ist einer der wenigen Börsenwerte, die im laufenden Jahr ein Kursplus vorweisen können. Mit einem Anstieg um rund ein Viertel liegt der Konzern in der Spitzengruppe des Mittelwerteindex.