Flexxible IT und xFusion kooperieren, um erschwinglichere hybride Arbeitsumgebungen im Unternehmen zu ermöglichen

BARCELONA, Spanien und PARIS, 14. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Flexxible IT, der weltweit führende Anbieter von Desktop as a Service (DaaS) Leistungen und Services, und xFusion Europe, ein globaler Anbieter von Infrastrukturen und Dienstleistungen für Rechenleistung, geben heute eine strategische Allianz auf dem europäischen Markt bekannt. Flexxible IT und xFusion können eine vollständig redundante, hardwarebasierte hybride Arbeitsumgebung bereitstellen, die auf einem beliebigen EUC-Anbieter (End-User Compute) aufbaut und eine umfassende, monatlich zu bezahlende und vollständig verwaltete hybride Infrastrukturlösung umfasst.

Flexxible IT und xFusion Europe kündigen eine strategische Allianz in Europa an, die es xFusion ermöglicht, ihren Vertriebskanälen und Kunden DaaS-basiertes Computing für hybride Arbeitsumgebungen anzubieten.

Flexxible IT kombiniert sein fundiertes technisches Fachwissen, seine globale Branchenkenntnis und seine erstklassige Technologie, um umfassende und differenzierte Hybridlösungen anzubieten. Die Partnerschaft mit xFusion fördert und unterstützt den Fokus von Flexxible IT auf die Bereitstellung von Hybrid-Workspace-Lösungen auf Basis der xFusion-Hardware, die eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Bereitstellung, Analyse, Automatisierung, Überwachung und Verwaltung von Hybrid-Workspaces in einem Multi-Cloud-Szenario bietet.

„Flexxible IT ist seit 2008 führend im Bereich DaaS und wir freuen uns über die Partnerschaft mit xFusion, um diesen Anwendungsfall weiter zu ermöglichen", sagt Sebastian Prat, CEO und Gründer von Flexxible IT. „Unsere strategische Partnerschaft bietet dem Markt eine kosteneffiziente hybride Arbeitsplatzlösung, die es den Kunden ermöglicht, von jedem Ort aus zu arbeiten, mit der besten Endbenutzererfahrung und Sicherheit."

„Wir bei xFusion sind bestrebt, jeden Anwendungsfall der digitalen Transformation mit unseren branchenführenden Rechenleistungen und Services zu ermöglichen", so Qin Feng, CEO von xFusion. „Durch die Kombination der erstklassigen Hardware von xFusion mit dem herausragenden Technologie-Stack und der großen Erfahrung von Flexxible IT bieten wir eine erschwingliche Hybrid-Workspace-Lösung, die perfekt auf die Compute-Anforderungen von Endanwendern in Unternehmen zugeschnitten ist."

Informationen zu Flexxible IT

Flexxible IT ist die Zukunft des hybriden Arbeitens, bei der On-Premises- und Cloud-Computing zusammengeführt werden, um virtuelle Desktops und Anwendungen von überall aus nutzen zu können. Flexxible IT hat mehr als 700.000 verwaltete Nutzer und ist die führende DaaS-Lösung in Spanien. Weitere Informationen finden Sie unter www.flexxible.com.

Informationen zu xFusion

xFusion ist ein weltweit führender Anbieter von Infrastrukturen und Dienstleistungen im Bereich Rechenleistung. xFusion bedient Kunden in 130 Ländern und Regionen, darunter 211 Fortune-500-Unternehmen, in den Bereichen Finanzen, Carrier, Internet, Transport und Energie. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.xfusion.com/en.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1837413/Flxx4.jpg