Die Fed hat gestern signalisiert, dass sie die Zinsen aufgrund der höher als erwartet ausgefallenen Daten zur Inflation letzten Freitag um 0,75% anheben könnte. Das zeigt, dass die Fed angesichts dieser Inflation in Panik gerät - und das wiederum ist ein sehr guter Kontra-Indikator, denn die US-Notenbank is so schlecht wie kaum jemand sonst in der Beurteilung der Inflations-Entwicklung! Eines ist wahrscheinlich: wir erleben aktuell den Hochpunkt der Erwartung, wie oft und wie heftig die Fed die Zinsen anheben wird: die Märkte erwarten bis Februar 2023 nun zwölf Anhebungen der Zinsen, sodass der Leitzins dann bei ca. 4% liegen würde. Bevor das passiert, kollabiert aber die hoch verschuldete US-Wirtschaft! Daher sind die Märkte, nachdem sie wie die Fed lange weit hinter der Kurve waren in Sachen Inflation, nun zu weit vor die Kurve gelaufen..

1. Frank Thelen und der 10XDNA Fonds – das Problem des denkbar schlechtesten Zeitpunkts

2. Warum globale Rekordverschuldung und höhere Zinsen so gefährlich sind

Das Video "Jetzt ist die Fed in Panik - Zinsen und Inflation!" sehen Sie hier..