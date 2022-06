Orientierung finden, Weichen stellen - Digitalisierungsmesse am 07.07.2022 im MTC München (FOTO)

München (ots) - Der DIGITAL FUTUREcongress (DFC) kommt bereits zum 2. Mal in die

bayerische Landeshauptstadt und präsentiert für interessierte IT-Administratoren

sowie alle EntscheiderInnen der 1. und 2. Führungsebene aktuelle Technologien,

Lösungen und Services für die Digitalisierung im Mittelstand und in

Großunternehmen.



Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet die Kongressmesse rund um die

digitale Transformation und Prozessoptimierung im MTC München statt. Erwartet

werden ca. 1.000 Teilnehmer, die sich zu neuesten Trends der Digitalwirtschaft,

wie KI, Blockchain, Web3, dezentrales Internet, Zukunft der

Business-Kommunikation, New Work, Personalgewinnung in der Digitalbranche, Big

Data und Cloud mit AWS, Digital Mindset für Mitarbeiter, Toolset eines Digital

Leaders, Cyber-Security, Online-Marketing, Cloud-IT-Infrastruktur, Next Level

ERP, CRM, DMS-Systeme u.v.m. informieren möchten.