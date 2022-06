ISF beschafft 312 Millionen Dollar für einen 3. Sekundärfonds mit Schwerpunkt auf dem israelischen High-Tech-Markt

Tel Aviv, Israel



- ISF verwaltet über eine halbe Milliarde Dollar in drei Fonds. Die ISF-Fonds

erwerben Beteiligungen an Start-up-Unternehmen und Risikokapitalfonds.

- Der Fonds wird von großen institutionellen Anlegern aus Israel, Europa und den

Vereinigten Staaten unterstützt.



ISF (Israel Secondary Fund) (https://www.israelsecondary.com/) gab heute

bekannt, dass er seinen dritten Fonds mit einem Gesamtvolumen von 312 Millionen

Dollar aufgelegt hat. Im Jahr 2017 hat ISF seinen zweiten Fonds in Höhe von 100

Millionen Dollar aufgelegt und verwaltet derzeit über eine halbe Milliarde

Dollar mit Schwerpunkt auf Sekundärtransaktionen auf dem israelischen

Technologiemarkt.