"Nicht alle Haushalte und Unternehmen werden die Nachzahlungen stemmen können,ohne Kredite beantragen zu müssen. Auf Kreditgeber wird daher noch viel Arbeitzukommen. Es ist mit einer enormen Zahl an Bonitätsprüfungen, die im Laufe desKreditvergabeprozesses grundsätzlich nötig sind, zu rechnen", erklärt RalphSchuler, CEO der SHS Viveon AG, und gibt zu bedenken, dass sich all dieseKreditprüfungen nicht manuell managen lassen werden. Nur eine Konsolidierung derIT-Systemlandschaft mit Automatisierung der Prozesse stelle sicher, dassKreditnehmer umfassend geprüft und Kredite in angemessener Zeit bewilligtwerden."Kreditgeber sollten sich frühzeitig auf die anstehende Welle vorbereiten.Andernfalls droht eine massive Überlastung, unter der letztlich vor allem dieAntragsteller leiden. Mit der SHS Viveon Plattform bieten wir die optimaleLösung für Kreditmanagement an, um Bonitätsprüfungen in Sekundenschnellevollständig automatisiert durchzuführen."Über SHS ViveonSHS Viveon hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Management finanzieller undregulatorischer Risiken von Unternehmen entscheidend zu vereinfachen. Die SHSViveon Plattform ermöglicht Risiko-, Kredit- und Compliance-Management-Teams dieautomatisierte Identifikation, Bewertung und Absicherung von Risiken in einemflexiblen, digitalen Prozess. Sie vereinfacht den Zugriff auf alle relevantenDaten von jedem System aus, automatisiert Prozesse, verbessert die Analyse undSimulation und ermöglicht so bessere Unternehmensentscheidungen. SHS Viveonwurde 1991 gegründet und ist seit 1999 im m:access an der Börse Münchengelistet.