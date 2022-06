Ingelheimer Software-Startup Necara beteiligt sich an Gründung der Low-Code Association als Verband der führenden Low-Code Anbieter im deutschsprachigen Raum

Berlin und Ingelheim (ots) - Low-Code und No-Code etablieren sich auch in

Deutschland zunehmend als einfache und kostengünstige Softwarelösungen für

kleine und große Unternehmen. Unter Low-Code und No-Code versteht man

Technologien und Plattformen zur weitestgehend programmierfreien Entwicklung

maßgeschneiderter IT-Lösungen für einzelne Projekte, komplette Workflows oder

Middlewares. Diese versprechen erhebliche wirtschaftliche Effekte, unter anderem

eine bis zu 10-mal schnellere Softwareentwicklung, und stellen damit einen der

bedeutendsten Paradigmenwechsel der IT-Industrie der letzten Jahre dar.



Am 8.6.2022 wurde deshalb in Berlin von führenden in Deutschland aktiven

Low-Code und No-Code Plattformanbietern die Low-Code Association e.V. gegründet.

Mit dabei ist das Ingelheimer Software Startup Necara mit seiner

No-Code-Software saas.do. Markus Bernhart, Chief Digital Officer von Necara,

stellt den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. Der neugegründete Verband

hat sich zum Ziel gesetzt, die Verbreitung moderner Low-Code und No-Code

Technologien und Anwendungen im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus auch

international weiter voranzutreiben.