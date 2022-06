HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 106 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz des Kursrückgangs seit Jahresbeginn sei der Spezialist für Bremssysteme immer noch vergleichsweise unattraktiv bewertet, während kurzfristige Kurstreiber fehlten, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Gewinne drohten weiter unter Druck zu geraten, und auch in den kommenden Jahren seien hier kaum positive Überraschungen zu erwarten. Lorrain senkte seine Prognosen für die operativen Ergebnismargen (Ebitda) und schraubte seine Umsatzschätzungen etwas nach unten./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2022 / 05:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------