Jetzt ist es wirklich soweit! Nach einer jahrelangen Pause und einigen weiteren Verzögerungen hat Tembo Gold (TSXV TEM / WKN A2P9RS) nun die ersten Bohrungen auf seinem gleichnamigen Projekt im Goldfeld Lake Victoria von Tansania begonnen!

Die Diamantkernbohrer konzentrieren sich zunächst auf das Ziel Ngula 1, wo das Unternehmen erst einmal mit vier Bohrlöchern plant, die eine Gesamtlänge von rund 970 Metern haben sollen. Dabei zielt man auf Bereiche ab, in denen frühere Bohrungen teilweise sehr hohe Goldvererzung nachgewiesen hatten. Tembo will so die strukturellen Kontrollen des Gebiets definieren, um weitere, zielgerichtete Bohrungen in der Tiefe und im Streichen zu ermöglichen. Insgesamt will Tembo in der Saison 2022 dann 7.000 Meter bohren.