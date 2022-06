Düsseldorf (ots) - PwC-Umfrage: Drei Viertel der Bundesbürger:innen denken

infolge der Preissteigerungen über Einschränkungen bei ihren Urlaubsausgaben

nach / Insbesondere bei Flugreisen und Club-Urlauben wollen die Menschen sparen

/ Günstige Preise sind für 6 von 10 Befragten aktuell wichtiger als

Nachhaltigkeit



Nach zwei Jahren Corona-Pandemie mit einschneidenden Reisebeschränkungen legt

die Tourismusbranche große Hoffnungen auf das Jahr 2022. Diese könnten nun durch

die hohe Inflation deutlich gemindert werden. In Folge allgemeiner

Preissteigerungen wollen drei Viertel der Deutschen bei ihren Urlaubsplänen auf

die Bremse treten - etwa indem sie günstiger, kürzer oder gar nicht verreisen.

Komfort oder die Aktivitäten im Urlaub stehen ebenfalls auf dem Prüfstand. Rund

60 Prozent werden sich spontane Kurzurlaube und Events - etwa Städtetrips oder

den Besuch von Konzerten und Freizeitparks - in diesem Jahr seltener gönnen.





Zu diesen Ergebnissen kommt eine Umfrage unter 1.021 Menschen in Deutschlandzwischen 18 und 65 Jahren. Die Befragung wurde Ende April 2022 im Auftrag derWirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland durchgeführt."Nach zwei Jahren mit viel Urlaub auf 'Balkonien' wollen die Menschen nunendlich wieder mehr verreisen. Die hohe Inflation droht die aufgeflammteReiselust jedoch schnell wieder einzutrüben: Die Menschen sind in Folge dergestiegenen Lebenshaltungskosten auch bei ihrer Urlaubsplanung kostenbewusst undhinterfragen ihre Ausgaben kritisch", kommentiert Ingo Bauer, Leiter desBereichs Transport und Logistik bei PwC Deutschland.Rotstift eher beim Club-Urlaub als bei den Camping-FerienGrundsätzlich sind alle Reisearten - von der Individualreise im Inland bis zurPauschalreise ins Ausland - von möglichen Einsparungen betroffen. Bei der Wahlder Unterkunft zeigen sich jedoch Unterschiede: Bei günstigeren Unterkünften wieFerienwohnungen oder Camping setzen die Reisenden tendenziell seltener denRotstift an als bei teureren Unterkünften in Ferienanlagen. So würden 78 Prozentder Befragten ihren Urlaub in Ferienanlagen und Clubs mit Wellnessangebot inFolge der hohen Inflation reduzieren. Hotelübernachtungen und Appartements miteigener Verpflegung sowie private Übernachtungsangebote sind weniger starkbetroffen; aber auch bei diesen Urlaubsunterkünften denken etwa 68 Prozent überEinschränkungen nach. Sogar beim Camping spielen zwei von drei Befragten mit demGedanken einer Reduzierung.Urlaub mit Selbstversorgung liegt im TrendMit Blick auf die anziehenden Preise ist Urlaub mit Selbstversorgung aktuellbesonders angesagt: Knapp 60 Prozent der Befragten ziehen in diesem Jahr vor