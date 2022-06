Der Technologiesektor ächzt unter den aktuellen Belastungsfaktoren. Die anhaltenden Zins- und Wachstumssorgen nehmen den Aktien die Luft zum Atmen. Die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) stellt da keine Ausnahme dar. Auch sie musste zuletzt kräftig Federn lassen.

Rückblick. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (09.06.) war die Aktie bereits mit dem Unterfangen gescheitert, den Widerstand bei 110 US-Dollar auszuhebeln. Zudem stand bereits ein Bruch der 100er Marke zu befürchten. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Gewinnmitnahmen zwangen AMD mittlerweile wieder auf die 100 US-Dollar zurück. Damit befindet sich die Aktie in einer wichtigen Phase. Sollte es ihr nicht gelingen, die 100 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen, würde eine Ausdehnung des Rücksetzers auf 84 US-Dollar / 80 US-Dollar drohen. Zudem wäre das Erholungsszenario erst einmal vom Tisch. Oberhalb von 100 US-Dollar hat die Aktie aber weiterhin die Chance, Vorstöße in Richtung 110 US-Dollar zu lancieren. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 110 US-Dollar wäre dann als eine Art Befreiungsschlag zu bewerten.“

In den letzten Handelstagen nahm dann das charttechnische Unheil seinen Lauf. Advanced Micro Devices durchbrach die 100 US-Dollar. Rasch baute sich Abwärtsmomentum auf. Die Aktie klopft mittlerweile an den bereits zuletzt thematisierten Unterstützungsbereich 84 / 80 US-Dollar an.

Die Vehemenz des Rücksetzers lässt für die kommenden Handelstage nicht viel Gutes erwarten und so muss auch ein Bruch der 80 US-Dollar als mögliches Szenario thematisiert werden. Sollte es hierzu kommen, würde mit dem vermeintlich gut ausgebauten Unterstützungsbereich um 73 US-Dollar ein potentielles Bewegungsziel auf der Unterseite warten.

Kurzum. AMD musste zuletzt kräftige Kursverluste hinnehmen. Die Aktie läuft aktuell den Unterstützungsbereich 84 / 80 US-Dollar an. Aus charttechnischer Sicht wäre der Bruch der 80er Marke ein herber Rückschlag und würde der Aktie weiteres Abwärtspotential in Richtung 73 US-Dollar eröffnen. Um das Chartbild zu entspannen, muss es für AMD zurück über die 100 US-Dollar gehen.