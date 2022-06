"Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind untrennbar miteinander verbunden" / Unternehmer Harald Christ und PwC ESG Leader Dr. Peter Gassmann stellen neues Buch vor (FOTO)

Berlin (ots) - Der Unternehmer Harald Christ zeigt in seinem Buch 4.Zero: Die

ESG-Revolution , wie Deutschland die Vierte Industrielle Revolution durch

Einsatz digitaler Innovationen gestalten sollte



Mit 4.Zero: Die ESG-Revolution formuliert Harald Christ zusammen mit Co-Autor

und PwC ESG Leader Dr. Peter Gassmann einen Auftrag an Unternehmen und Politik:

"Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind untrennbar miteinander verbunden. Wir

müssen sie zusammen denken und zusammen lösen". Wer Treiber der Transformation

sein will, muss beides bedenken. Das eine geht nicht ohne das andere.

"Klimawandel und neue geopolitische Herausforderungen zeigen: Wer bei diesen

Themen im globalen Wettbewerb vorn liegt, dem gehört die Zukunft", so Christ .