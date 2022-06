Sylt teurer als der Tegernsee So viel kosten Wohnungen in deutschen Ferienregionen

Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse der Angebotspreise von Eigentumswohnungen

in ausgewählten deutschen Ferienregionen zeigt:



- Hochpreisige Nordseeinseln: Wohnungen auf Sylt (14.300 Euro pro Quadratmeter)

und Norderney (13.850 Euro) am teuersten

- Ostsee: Große Preisdifferenzen zwischen Timmendorfer Strand (7.260 Euro) und

Göhren auf Rügen (3.900 Euro)

- Tegernsee (11.560 Euro) ist teuerster Standort im Süden; Allgäu und

Bodensee-Region etwas günstiger



Viele Menschen träumen von einer Wohnung am Meer oder in den Bergen. Doch ist

das Wohnen in deutschen Ferienregionen überhaupt bezahlbar? Eine immowelt

Analyse der Angebotspreise von Eigentumswohnungen in 63 ausgewählten Ferienorten

zeigt, wie teuer die Wohnungspreise in den einzelnen Regionen sind. Am meisten

zahlen Wohnungskäufer auf Sylt, wo der Quadratmeter 14.300 Euro kostet. Für eine

Wohnung mit 75 Quadratmetern sind auf der Nordseeinsel somit mehr als eine

Million Euro fällig. Damit ist Wohneigentum auf Sylt sogar teurer als am

vornehmen Tegernsee.