Der Intel-Chart (5-Jahre, Wochenbasis) zeigt das Ausmaß des charttechnischen Debakels. Für Intel kam es in den letzten Wochen knüppeldick. Das Chartbild hat sich aufgrund des jüngsten Kursrücksetzers noch einmal deutlich eingetrübt. Wenn man so will, hat Intel damit ein neues Kapitel der Korrektur aufgeschlagen.

Der untere 5-Jahres-Chart zeigt deutlich die Relevanz des Kursbereiches 45 US-Dollar / 42 US-Dollar, der über Jahre hinweg eine solide Unterstützung bildete und auch zuletzt im Fokus des Handelsgeschehens stand.

Im 6-Monats-Chart wird deutlich, dass Intel zuletzt noch einmal vergeblich versuchte, die 45 US-Dollar zu überwinden, um so vielleicht doch noch eine Stabilisierung der Lage herbeiführen zu können.



Der gescheiterte Versuch, über die 45 US-Dollar vorzustoßen, mündete schließlich im aktuell zu beobachtenden Rücksetzer, der die Aktie mittlerweile auch unter die psychologisch wichtige Marke von 40 US-Dollar führte. Intel könnte damit bis auf Weiteres den Kontakt zur Zone 42 / 45 US-Dollar verloren haben.

Kurzum. Die Intel-Aktie ist aus charttechnischer Sicht angezählt. Nach dem Bruch der 42 US-Dollar droht nun auf der Unterseite sogar der Ausbau der Abwärtsbewegung in Richtung 36 / 33 US-Dollar. Das ist ein Kursniveau, das man zuletzt im Jahr 2017 beobachten konnte. Die Aktie ist deutlich überverkauft. Gegenbewegungen sollten daher nicht überraschen. Allerdings erlangen diese erst charttechnische Relevanz, sollten sie Intel über die 42 US-Dollar - noch besser über die 45 US-Dollar - zurückführen.