JPMORGAN stuft FORTUM OYJ auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fortum auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Ein Notverkauf russischer Vermögenswerte, für die die finnische Mutter des Energiekonzerns Uniper laut einem Pressebericht mehrere Interessenten habe, könnte sich als entscheidender Kurstreiber für die Aktien beider Unternehmen erweisen, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2022 / 08:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2022 / 08:13 / BST