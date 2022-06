FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Dienstag mit einer Erholung vom jüngsten Ausverkauf vorerst gescheitert. Der deutsche Leitindex drehte ins Minus mit zuletzt 0,39 Prozent auf 13 374 Punkte. Tiefer stand auch der MDax mit 0,59 Prozent auf 27 579 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx verlor 0,4 Prozent.

Das Wohl und Wehe der Aktienmärkte hängt derzeit an den Zentralbanken und der kniffligen Aufgabe, die hohe Inflation zu bekämpfen, ohne der Wirtschaft zu schaden. Marktbeobachter gehen davon aus, dass die US-Notenbank Federal Reserve an diesem Mittwoch mit einer weiteren Zinsanhebung um 0,5 Prozentpunkte, wenn nicht gar um 0,75 Punkte der Teuerung entgegenwirken wird. Die steigenden Energiepreise, die Lohn-Preis-Spirale vor allem in den USA und die Lieferkettenprobleme in China stellten die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank vor eine große Herausforderung, schrieb Analyst Christian Henke vom Broker IG. Denn: "Zum einen soll die Teuerungsrate gesenkt und zum anderen aber eine Rezession verhindert werden."