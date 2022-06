PARIS (dpa-AFX) - Der angeschlagene französische IT-Dienstleister Atos erwägt eine Aufspaltung in zwei börsennotierte Firmen. Daraus hervorgehen könnte ein Unternehmen für die Verarbeitung großer Datenmengen (Big Data) und Cyber-Sicherheit namens Evidian. Das schwächelnde IT-Outsourcing und IT-Management würde unter dem Namen Atos weiterlaufen, wie die Franzosen am Dienstag anlässlich eines Investorentages in Paris mitteilten. Die ohnehin schwache Entwicklung der Aktie verschärfte sich noch einmal deutlich - ihr Kurs stürzte regelrecht ab.

Die Aktie lag am späten Vormittag mit fast 18 Prozent im Minus bei 15,49 Euro - zwischenzeitlich war der Kurs sogar um bis zu 27 Prozent eingebrochen. Seit Ende 2020 hat das Papier nun 80 Prozent Kursverlust angehäuft. Der Börsenwert ist auf 1,75 Milliarden Euro zusammengeschmolzen.