Mittelstandsstudie von ZEIT für Unternehmer 85 Prozent der Mittelständler investieren Geld für Mitarbeiterzufriedenheit (FOTO)

Hamburg (ots) - Der deutsche Mittelstand hat sich von der Doktrin der

unbedingten Gewinnmaximierung abgewendet. Das zeigen Ergebnisse der großen

Mittelstandsstudie von "ZEIT für Unternehmer" und der Stiftung "In guter

Gesellschaft für zeitgemäßes Unternehmertum", über die das Wirtschaftsmagazin

aus der ZEIT-Redaktion in seiner neuen Ausgabe exklusiv berichtet.



Aus der Umfrage, für die das Beratungs- und Marktforschungsunternehmen aserto

400 Unternehmerinnen und Unternehmer befragt hat, geht unter anderem hervor,

dass die Mitarbeiterzufriedenheit mittlerweile ganz oben auf der Agenda steht:

85 Prozent der Befragten gaben an, ihre Mitarbeitenden zufrieden machen zu

wollen - auch wenn dafür Geld investiert werden muss. Drei von vier

Studienteilnehmenden möchten ein Vorbild für andere sein. Die eigene Zeit ordnen

viele der Sinnhaftigkeit ihres Unternehmens unter: 75 Prozent wollen mit ihrem

Unternehmen etwas bewegen, auch wenn das auf Kosten ihres Privatlebens geht.

Etwa jeder zweite Befragte sagt außerdem, die Welt zu einem besseren Ort machen

zu wollen, auch wenn das mit einem Verzicht auf Umsätze einhergehe.