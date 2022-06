German Brand Award 2022 medi für Empowerment-Kampagne doppelt ausgezeichnet (FOTO)

Bayreuth (ots) - Echte Patientinnen und ihre authentischen Geschichten stehen im

Fokus der aktuellen Designkampagne rund um die mediven Kompressionsstrümpfe von

medi. Jetzt wurde das Unternehmen für die Kommunikation zur aktuellen Muster-

und Farbvielfalt in der Venen-, Lymph- und Lipödem-Therapie doppelt

ausgezeichnet: Für seine Marken- und Kampagnenarbeit erhielt medi den German

Brand Award als "Winner" in den Kategorien "Excellence in Brand Strategy and

Creation - Brand Communication - 360° Campaign" sowie "Excellence in Brand

Strategy and Creation - Brand Experience of the Year."



"Eine gute Kampagne macht eine Marke erlebbar: Die Doppelauszeichnung des German

Brand Awards macht uns besonders stolz. ,Nahbar zu sein' ist in unseren medi

Markenwerten fest verankert, wir kommunizieren mit unseren Zielgruppen immer auf

Augenhöhe und sind stets im engen Austausch. So stehen bei unserer aktuellen

Designkampagne echte Patientinnen und ihre individuellen Erfahrungen mit der

Erkrankung und Kompressionstherapie im Fokus. Dadurch wird medi als Marke

anfassbar und positiv spürbar - ein echtes Markenerlebnis", erklärt Alice

Kastner, Marketing Managerin Markenführung bei medi.