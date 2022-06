Die Zukunft der Medizin live erleben auf dem BIG BANG HEALTH Festival 2022 (FOTO)

Hamburg/Essen (ots) -



- DUP, die Plattform für Digitalisierung und Nachhaltigkeit, organisiert vom 31.

August bis 02. September 2022 ein Festival für Zukunftsgestalter:innen der

Gesundheitsbranche

- Festival-Host Prof. Dr. Jochen Werner: "Wir wollen die Zukunft erlebbar

machen."

- Die Einnahmen gehen an die Stiftung der Universitätsmedizin Essen und

unterstützen die Ausstattung einer neuen Kinderklinik



Was macht die Digitalisierung mit der Gesundheitsbranche? Expert:innen und

Gründer:innen arbeiten an breiterer Vernetzung, schnelleren Diagnosen und einer

besseren Prävention, die Behandlungen gar nicht erst nötig macht. Sie teilen ihr

Wissen und ihre Vision beim BIG BANG HEALTH Festival auf dem Flughafenhangar in

Essen-Mühlheim. Hier treffen Digital Pioneers auf kluge Köpfe aus Wirtschaft und

Wissenschaft, Zukunftsforscher:innen auf Koryphäen der Medizin, Science

Influencer:innen auf Tech-Gurus und Künstler:innen auf Politiker:innen.