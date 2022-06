McDonald's-Rückzug aus Russland - Was Franchisegeber jetzt aus der Situation lernen können (FOTO)

Teltow (ots) - McDonald's hat die Schließung seiner Restaurants in Russland

verkündet. Die Umsetzung ist dabei sehr herausfordernd: Mehr als 100 Filialen

sind im Besitz von Franchisepartnern - sie betrachten die Situation mit Sorge

und zeigen sich verunsichert. Unlängst gab der Fast-Food-Konzern jedoch

Entwarnung und stellte klar, man schütze zwar einerseits seine Marke, sichere

jedoch andererseits alle vorhandenen Strukturen und Arbeitsplätze.



"Das Beispiel von McDonald's zeigt daher: Werden Franchisesysteme vor derart

große Schwierigkeiten gestellt, bleiben sie dennoch flexibel und handlungsfähig.

Es gilt lediglich, die richtigen Schlüsse zu ziehen und im Ernstfall eine faire

Lösung für alle Beteiligten zu finden", erklärt Eugen Marquard,

Franchise-Experte. In diesem Beitrag verrät er, wie McDonald's die Situation

meistert und was Franchisegeber daraus lernen können.





Die Feinheiten des Franchisevertrags am Beispiel McDonald'sAls McDonald's noch zu Sowjetzeiten sein erstes Schnellrestaurant in Moskaueröffnete, standen Tausende Menschen Schlange. Damals setzte der Großkonzern mitder Eröffnung der russischen Filiale ein starkes Zeichen für das Nachlassen derSpannungen zwischen den USA und der Sowjetunion, die der Kalte Krieg mit sichgebracht hatte. Nun ist das Gegenteil passiert: Nach dem Angriff Russlands aufdie Ukraine wird das goldene "M" wieder aus Russland verschwinden. 850Schnellrestaurants sind betroffen. Zuvor hatten sich auch andere US-Unternehmenwie Pepsi, Coca-Cola und Starbucks aus Russland zurückgezogen."Es ist unmöglich, die durch den Krieg in der Ukraine verursachte humanitäreKrise zu ignorieren", sagte Chris Kempczinski, CEO von McDonald's. Dasunvorhersehbare Geschäftsumfeld habe McDonald's zu der Schlussfolgerung geführt,dass das Geschäft in Russland nicht länger haltbar sei - und auch nicht inEinklang mit den Werten von McDonald's stehe. Beeinflusst wurde die Entscheidungmöglicherweise auch durch die Tatsache, dass der russische Staat angedroht hat,Konzerne, die sich an den westlichen Sanktionen beteiligen, zu enteignen. FürMcDonald's könnte das neben dem Wegfall des Geschäfts auch der Verlust desImmobilienvermögens bedeuten, da dem US-Konzern die Restaurant-Immobilienüberwiegend selbst gehören.Was passiert mit den Franchisepartnern?Von den 850 betroffenen Schnellrestaurants werden rund 100 von Franchisepartnerngeführt. Der Rest wird von dem Fast-Food-Riesen selbst betrieben. Was aber wirdnun aus den Menschen, die die russischen Franchisebetriebe führen? "In diesemFall kann McDonald's nicht so einfach verfügen, die Schnellrestaurants zuschließen", weiß Franchise-Experte Marquard. "Denn sie werden von