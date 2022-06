Thomas Grönke So wird der Traum vom sorgenfreien Berufs- und Privatleben wahr (FOTO)

Engen (ots) - Thomas Grönke ist selbstständiger Finanz- und Vorsorgeexperte bei

der TELIS FINANZ AG. Dabei ist er nicht nur der erste Ansprechpartner für

planbaren Vermögensaufbau - als Mentor unterstützt er zudem motivierte Menschen

dabei, ihre privaten Ziele mit ihrem Job zu vereinen. Hier erfahren Sie, wie er

dabei vorgeht, welche Rolle die acht Lebenssäulen und das PowerPeople-Team dabei

spielen und was einen guten Arbeitsplatz auszeichnet.



Es ist der Traum vieler Menschen: Erfolg und Freude am Beruf, während auch

private Bedürfnisse nicht zu kurz kommen. Abseits dieser Wunschvorstellung

bestimmen jedoch verschiedenste Alltags- und Berufsverpflichtungen unser

Tagesgeschehen - ein sorgenfreies Leben scheint damit unerreichbar. Gefangen in

diesem Hamsterrad, erzielen zahlreiche Menschen weder beruflich noch privat

nennenswerte Fortschritte. Auf Dauer verlieren sie deshalb ihren Fokus und

verwerfen den Plan, ihre persönlichen Ziele zu erreichen. "Betroffene sind damit

in einem erdrückenden Kreislauf gefangen. Da sie sich viel zu oft damit

abfinden, schaffen sie es nicht, ohne Hilfe daraus auszubrechen", erklärt Thomas

Grönke von der TELIS FINANZ.