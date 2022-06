BECK Geschäftsführer Christian Beck zum Senator der Wirtschaft Österreich ernannt

--------------------------------------------------------------

Mauerkirchen/Oberösterreich (ots) - In vierter Generation führt Christian Beckals General Manager und CEO das auf Befestigungstechnologie spezialisierteFamilienunternehmen Raimund Beck KG in Mauerkirchen (OÖ). Nun wurde er zumSenator der Wirtschaft Österreich ernannt.Während er eine Woche zuvor noch den German Innovation Award 2022 in Gold fürdie LIGNOLOC® Holznägel mit Kopf entgegennehmen konnte, gebührte diesmal dieAufmerksamkeit Christian Beck höchstpersönlich. Die offizielle Ehrung zumSenator fand am 31. Mai 2022 statt und wurde von Ulrike Steinmaßl,Regionaldirektorin OÖ des Senats der Wirtschaft, durchgeführt."Ich fühle mich sehr geehrt, zum Senator der Wirtschaft Österreich ernanntworden zu sein", erklärte Christian Beck. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeitmit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Senat, um gemeinsam denWirtschaftsstandort Österreich weiter zu stärken und die sozioökologischeTransformation weiter voranzutreiben."Der Senat der Wirtschaft Österreich ist eine parteiunabhängige, ökosozialausgerichtete Kommission sowie eine international agierende Wirtschaftsplattformund Netzwerk für mittelständische Unternehmen. Senatorinnen und Senatoren tragendurch ihr Engagement gemeinsam dazu bei, die Ziele des Senats im eigenenUnternehmen umzusetzen, in der öffentlichen Diskussion dafür Stellung zubeziehen und so einen aktiven Beitrag zur Verbreitung der ÖkosozialenMarktwirtschaft zu leisten. Weitere Infos: https://senat.at/Foto in Druckqualität unter:https://sharenode.beck-fastener.com/pydio/public/6af174Das Foto Download-Ordner(https://sharenode.beck-fastener.com/pydio/public/6af174)Pressekontakt:BECK - Raimund BECK KGMarketing & PR+43 7724 2111-0mailto:PR@beck-fastening.comhttp://www.beck-fastening.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/128384/5247704OTS: BECK Fastener Group - Raimund BECK KG