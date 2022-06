Johnson fragt deshalb per Twitter: "War die Eröffnung von 'Giga Berlin' nur Aktien-Pusherei, ohne dass eine tatsächliche Produktion geplant war?" Und an Elon Musk gerichtet: "Wir wissen deine Hilfe sehr zu schätzen."

Gordon Johnson, Analyst bei GLJ Research, kritisiert die aus seiner Sicht zu geringen Produktionszahlen der neu eröffneten Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg. Im Mai 2022 seien in der gesamten EU lediglich knapp 1.400 Teslas verkauft worden, obwohl das neue Werk in Grünheide wöchentlich 9.600 Fahrzeuge produzieren könne.

Produziert das neue Tesla-Werk in Grünheide mehr als zwei Monate nach dessen Eröffnung noch immer keine Autos? Diese Frage stellt der Analyst und Tesla-Kritiker Gordon Johnson auf Twitter. Was ist dran an der Kritik?

