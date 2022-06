UNESCO Umweltschutz- und Einsparpotential bei Inflight-Getränkecatering enorm

- Skytender Solutions und der UNESCO Chair in Life Cycle and Climate Change

(ESCI-UPF) stellen Report vor

- EINLADUNG: Presse-Roundtable - Mittwoch, 15. Juni, 15:00 Uhr - Skytender-Stand

1H25



Mit einem umfassenden Forschungsbericht stellt der UNESCO Chair in Life Cycle

and Climate Change (ESCI-UPF) zukünftigen Nutzern des modernen

Inflight-Getränkecaterings, entwickelt von Skytender Solutions, eine umfassende

Verbesserung der Umweltbilanz in Aussicht. Drei verschiedene Trolley-Systeme

bieten Softdrinks, Wasser und Kaffeespezialitäten: Statt verschiedenster

Flaschen, Tetrapaks und Getränkedosen kommen rollbare Getränkeautomaten zum

Einsatz, die einfach durch die Flugbegleiter bedient werden. Die Umwelt- und

wirtschaftlichen Effekte haben dabei Einfluss auf die gesamte Lieferkette der

heutigen Systeme und sorgen für wesentlich effizientere Prozesse bis hin zur

digitalen Auswertung des tatsächlichen Getränkebedarfs pro Flug. Der Report der

UNESCO weist eine klare Empfehlung aus: "Die wichtigste Schlussfolgerung dieses

Berichts ... ist, dass ein Wechsel des derzeitigen Systems ... zu der von

SkyTender angebotenen Lösung in allen untersuchten Fällen empfehlenswert ist."