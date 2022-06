Die letzte Kommentierung (25.05.) zum Nasdaq 100 überschrieben wir an dieser Stelle mit „(K)Ein Boden in Sicht!“ und thematisierten darin die bereits damals schwierige charttechnische Lage im Index. Mittlerweile hat sich Einiges im Index getan. Das Chartbild hat sich erheblich eingetrübt.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Im Vergleich zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung hat sich die charttechnische Konstellation des Nasdaq 100 erheblich eingetrübt. Die Abwärtsbewegung hat mittlerweile die skizzierte Zone 12.300 Punkte / 12.000 Punkte durchschlagen. Die Wucht und Dynamik der Abwärtsbewegung lässt nun erst einmal weitere Abgaben erwarten. Die nächsten potentiellen Unterstützungen sind bei 11.000 Punkten und 10.700 Punkten zu finden. Wie belastbar diese jedoch sind, wird sich im Zweifel erst bei einem Anlaufen herausstellen. Kurzum. Gegen eine kurzfristige signifikante Erholung im Nasdaq 100 sprechen die schwache technische Verfassung des Index sowie die aktuelle Gemengelage mit den bekannten Belastungsfaktoren. Dafür sprechen hingegen der stark ausgeprägte Pessimismus unter Anlegern und Investoren, der bereits in der Vergangenheit ein ums andere Mal den Nährboden für kräftige Erholungsbewegungen bildete sowie die deutlich überverkaufte Lage im Index. Etwaige Erholungsbewegungen erlangen aus charttechnischer Sicht jedoch erst Relevanz, sollten sie den Nasdaq 100 über die 12.000 Punkte / 12.300 Punkte führen können.“

In der Folgezeit versuchte sich der Nasdaq 100 zunächst daran, ein Erholungsszenario auf die Beine zu stellen. Die Erholung führte den Index noch einmal in den Kursbereich von 12.800+ Punkten. Das Unvermögen des Index, in der damaligen Situation adäquat nachzusetzen, war ein erstes Warnzeichen. Und so kam es, wie es kommen musste. Gewinnmitnahmen setzten ein und zwangen den Index zur Umkehr.

In den letzten Handelstagen dominierten Zins- und Wachstumssorgen das Handelsgeschehen im Nasdaq 100. Der Index geriet daraufhin massiv unter Druck. Mit großen Schritten nähert sich der Nasdaq 100 nun der eminent wichtigen Unterstützungszone 11.000 Punkte / 10.700 Punkte. Ein Rücksetzer unter die 10.700er Marke würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. Um auf der Oberseite wieder für Entspannung zu sorgen, muss der Nasdaq 100 über die 12.000er Marke zurückkehren.