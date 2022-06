Hamburg (ots) - Stand und Potential der Energiewende im Ein- undZweifamilienhausDie Energiewende im Ein- und Zweifamilienhaus ist zentral für die Erreichung derKlimaziele Deutschlands und macht Eigenheimbesitzer*innen unabhängig vonsteigenden Energiepreisen und russischem Öl. Sie werden zu Prosumern, dieSolarstrom produzieren (PROducer) und selbst für Haus, Wärme und Mobilitätkonsumieren (ConSUMER).LichtBlick veröffentlicht auf der Basis von Analysen und Befragungen derEnergiemarkt-Expert*innen von EUPD Research den ersten Prosumer-Report. DerReport analysiert das Potential und den Ausbaustand der siebenSchlüsseltechnologien Solar, Heimspeicher, Wärmepumpe, Elektroauto, Wallbox,Smart Meter und Home Management System. Modellrechnungen zeigen diewirtschaftlichen und ökologischen Vorteile auf. Schließlich zeigt der Reportauf, welche politischen Reformen für einer beschleunigte Energiewende im Ein-und Zweifamilienhaus erforderlich sind.Vorstellung des ersten LichtBlick Prosumer-Reports 2022 (via Zoom)amDienstag, den 28. Juni 2022von 10:30h bis 11:15hMit- Ralph Kampwirth, Director Communication & Public Affairs- René Zerwes, Prosumer Experte- Anja Fricke, Communications Manager (Moderation)Anmeldung:Bitte melden Sie sich unter mailto:presse@lichtblick.de für die virtuellePressekonferenz an. Wir senden Ihnen rechtzeitig die Zugangsdaten zumZoom-Meeting zu. Während des Termins können Sie live per Wortmeldung oder ChatFragen stellen.Pressekontakt:Ralph Kampwirth, Director Communication & Public AffairsTel. 040-6360-1208, mailto:ralph.kampwirth@lichtblick.deLichtBlick SE, Zirkusweg 6, 20359 HamburgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22265/5247825OTS: LichtBlick SE