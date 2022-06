Mastercard SpendingPulse Wirtschaftsbarometer misst Kaufverhalten der Deutschen (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Mai-Zahlen zeigen schwache Entwicklung im Einzelhandel,

jedoch Boom in der Erlebnisbranche



Unser Konsumverhalten hat sich in den vergangenen zwei Jahren entscheidend

verändert - von der Art und Weise, wie wir bezahlen, bis hin zu den Orten, an

denen wir einkaufen. Um diese veränderten Bedürfnisse aufzuzeigen und Einblicke

in das Konsumverhalten der Europäer:innen zu geben, hat Mastercard seinen

Mastercard SpendingPulseTM

(https://www.mastercardservices.com/en/solutions/spendingpulse) auf Deutschland,

Frankreich, Großbritannien, Italien, die Niederlande, Polen, Spanien, die

Tschechische Republik und Ungarn ausgeweitet.



Mastercard SpendingPulse misst Umsätze im Einzelhandel und online über alle

Zahlungsarten hinweg.