Grüner Stahl aus Nordschweden - Wasserstoffspeicher wird eingeweiht

LULEÅ (dpa-AFX) - Eine schwedische Initiative zur Stahlproduktion ohne den Ausstoß klimaschädlicher Gase ist einen wichtigen Schritt weitergekommen. Im nordschwedischen Luleå können die beteiligten Unternehmen künftig auf einen unterirdischen Speicher für Wasserstoff setzen, der bei der Herstellung von Eisen und Stahl den Einsatz von Kohle ersetzen soll.

Die Pilotanlage sollte am späten Dienstagnachmittag vom Stahlkonzern SSAB, dem Eisenerzförderer LKAB und dem Energieversorger Vattenfall eingeweiht werden. Sie liegt 30 Meter unter der Erde und stellt nach Angaben der Unternehmen die weltweit erste Anlage ihrer Art dar. Mit der Einweihung beginnt eine zweijährige Testphase, in der die Beteiligten verstehen wollen, wie Wasserstoffspeicherung in großem Maßstab funktionieren kann. Der Speicher hat eine Größe von 100 Kubikmetern, während spätere Speicherstätten ein Fassungsvermögen von 100 000 bis 120 000 Kubikmetern haben könnten.