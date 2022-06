Bis Ende letzten Jahres lief es für die Amazon-Aktie wie am Schnürchen gezogen aufwärts, in der Spitze markierte der Wert bei 188,65 US-Dollar einen neuen Rekordstand. Nach einer zweiten Kursspitze Mitte November im gleichen Bereich wurde schließlich ein Doppelhoch etabliert, mit den Kursrücksetzern aus Anfang dieses Jahres wurde dieses aktiviert und brachte einen Kurssturz auf rund 101,00 US-Dollar und somit einen wichtigen Unterstützungsbereich aus 2018/2019 hervor. Der jüngste Pullback konnte jedoch lediglich bis zum 200-Wochen-Durchschnitt vollzogen werden, jetzt droht Amazon wieder neues Ungemach.

101 USD im Fokus

Bislang präsentiert sich die jüngste Abwärtsbewegung seit Ende 2021 in dreiwelliger Gestalt, sollte es zu neuerlichen Jahrestiefs und damit einer dritten Verkaufswelle kommen, wäre dies ein klarer Impuls und somit wichtige Weichenstellung auf mittelfristiger Basis. Allerdings bedarf es hierzu eines Kursrutsches mindestens unter 100,00 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis, damit weitere Verkaufsaktivitäten in Richtung 86,15 und womöglich noch 65,35 US-Dollar abgeleitet werden können. Um die Chance auf einen Anstieg an die einstige Unterstützung um 143,55 US-Dollar zu erhalten, müsste zwangsläufig der 200-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 127,17 US-Dollar überwunden werden.