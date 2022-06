Pressemeldung Versicherungsgruppe die Bayerische erweitert Angebot der Branchen-individuellen Gewerbeversicherung

München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische bietet ab sofort ein

erweitertes Angebot an branchenspezifischen Gewerbeversicherungen an. Die

individuellen Lösungen sind spezifisch an den Bedürfnissen des jeweiligen

Gewerbes orientiert und gewährleisten somit einen passgenauen Schutz. In den

Branchen Gastro & Hotellerie, Einzel-, Textil & Lebensmittelhandel,

Heilnebenberufe, Elektrikerin & Elektriker, Gebäudereinigung, Garten- &

Landschaftsbau bietet die Bayerische vorgefertigte und individuelle Angebote und

liegt mit diesen unter den Top 3 im Bereich Preis-Leistungsverhältnis.



Noch individuelleres und passgenaues Versichern: Das ist es, was die Bayerische

ab sofort mit der neuen "Gewerbewelt" anbietet. Erschlossen werden hierbei

Branchen wie Gebäudereinigung, Elektriker, Garten- und Landschaftsbauer,

Heilnebenberufe, Einzelhandel oder auch Gaststätten und Hotelbetriebe. Die

Inhalts- und Betriebshaftpflicht wird im Zuge dessen mit zielgruppenoptimierten

Prämien und Bedingungen angeboten. Die gewerbliche Gebäudeversicherung wird

zudem z.B. für Büro- und Ärztehäuser, oder auch die Bündelung von mehreren

Gebäudeversicherungen in einem Vertrag als neue Sparte eingeführt.