Knittelfeld (ots) - Österreichischer Marktführer erzeugt 197.000 Speicher - 2021Wachstum um 24,3% - Investitionsoffensive sichert Kapazitäten für die ZukunftKnittelfeld, 14.06.2022 - Anlässlich ihrer Hauptversammlung präsentiert dieAustria Email AG (http://www.austria-email.at/) mit Hauptsitz und Werken inKnittelfeld die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2021. Mit einem Produktionsrekordund dem höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte beweist sich derTraditionsbetrieb als starkes heimisches Erfolgsunternehmen. InnovativeHeizungs- und Warmwasserlösungen zur Steigerung der Energieeffizienz und derNutzung von erneuerbaren Energien tragen wesentlich zur Energiewende bei. Dankkräftiger Nachfrage und hohem Wachstum in allen Produktgruppen und Märktensteigerte die Austria Email Gruppe mit der Austria Email AG und deren100%-Tochter Austria Email GmbH inklusive der ACV Wärmetechnik den Jahresumsatz2021 zum achten Mal in Folge: von 86,3 Mio. Euro im Jahr 2020 um beachtliche24,3 auf 107,3 Mio. Euro. Der überdurchschnittliche Zuwachs der Eigenfertigungauf 197.000 Speicher, die hohe Auslastung im 3-Schicht-Betrieb sowieaußerbetriebliche Erträge führten zu einem EGT Anstieg der Austria Email AG auf9,3 Mio. Euro gegenüber 6,3 Mio. Euro in 2020. Das Unternehmen stellt im Verbundmit dem weltweit tätigen und familiengeführten französischen Konzern GroupeAtlantic die Weichen für die Zukunft, investiert kräftig in den Ausbau vonindustriellen Kapazitäten und Arbeitsplätzen, für die kontinuierlich Fachkräftegesucht werden.Der generelle Trend zu nachhaltigen Speicher- und Heizungssystemen für Neubauund Renovierung erhält mit dem Wunsch nach Unabhängigkeit in derEnergieversorgung, steigenden Energiepreisen und dem Ruf nach Dekarbonisierung -Stichwort "Raus aus Öl und Gas" - starke Impulse. Mittelfristig undinternational sind zudem Effekte aus der Umsetzung des Green Deal der EU zuerwarten. Auch die längerfristig ausgelegten Förderungen auf Bundes-, Landes-und Gemeindeebene sind wirksame Signale für die Energiezukunft in Österreich.Nachhaltige Sanierung boomt: längerfristiger TrendDie Geschäftsentwicklung der Austria Email zeigt: Es ist im Bewusstsein derKonsumenten angekommen, dass jeder einzelne selbst aktiv werden kann, um dieKlimakrise und steigende Betriebskosten zu bekämpfen. Häufig wird übersehen:Schon kleine Maßnahmen zeigen große Wirkung. Eine aufwändige Vollsanierung odergroße Umbauten sind oft nicht nötig, eine Teilsanierung, z.B. mit Dämmung der