Medaro Mining Corp. bohrt Lithiumkonzessionsgebiet Lac La Motte

Vancouver (British Columbia), 13. Juni 2022. Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA, OTC: MEDAF, FWB: 1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“), ein facettenreiches Unternehmen, das die Entwicklung innovativer Spodumenverarbeitungstechnologien anpeilt und sich gleichzeitig mit der Lithiumexploration in Kanada beschäftigt, freut sich bekannt zu geben, dass es einen Vertrag mit Forage Hebert Inc. („Herbert“) hinsichtlich dessen Diamantbohrgerät B-20 zur Bebohrung des Konzessionsgebiets Lac La Motte in der Nähe von Val-d‘Or in der kanadischen Provinz Quebec (das „Konzessionsgebiet“) unterzeichnet hat. Das Konzessionsgebiet besteht aus elf Mineralschürfrechten, die sich über etwa 519 ha erstrecken.

Medaro hat Hebert damit beauftragt, eine Reihe von Diamantbohrlöchern in NQ-Größe bei Lithiumzielen bei Lac La Motte zu bohren, um die Lithiumvorkommen im Konzessionsgebiet zu erproben. Der Vertrag sieht mindestens 1.000 und höchstens 3.000 m vor. Da Herbert selbst in der Stadt Amos in Quebec ansässig ist, werden die Mobilisierungskosten auf ein Minimum beschränkt sein. Die Mobilisierung wird in der Woche vom 13. Juni beginnen.

Das Konzessionsgebiet Lac La Motte befindet sich im produktiven Bergbaugebiet Abitibi in Quebec, 40 km nordwestlich der Stadt Val-d‘Or. Es gibt mehrere aktive Lithiumprojekte bzw. -minen, die etwa 5 bis 20 km vom Konzessionsgebiet entfernt sind. Diese Projekte bzw. Erkundungsgebiete befinden sich in unterschiedlichen Explorations- und Erschließungsstadien, wobei Mine Quebec Lithium das am weitesten fortgeschrittene Projekt ist, gefolgt vom Lithiumprojekt Authier. Bei historischen Diamantbohrungen im Konzessionsgebiet in den 1950er-Jahren wurden Ergebnisse von über 1 % Lithiumoxid in Bohrlöchern verzeichnet. Unmittelbar nach dem Erwerb des Konzessionsgebiets Lac La Motte im Mai 2022 hat das Unternehmen mit einem Bodenerkundungs- und -probennahmeprogramm begonnen. Im Rahmen des Erkundungsprogramms wurden unterschiedliche Lithiumpegmatitausbisse im Konzessionsgebiet identifiziert und bestätigt. Die Proben, die während der aktuellen Erkundungsarbeiten entnommen worden waren, wurden an Activation Laboratories in Ancaster in Ontario gesendet. Die Ergebnisse werden bekannt gegeben, sobald sie verfügbar sind.