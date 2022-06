CIIE bereitet sich auf fünfte Ausgabe vor

SHANGHAI, 14. Juni 2022 /PRNewswire/ -- „Dank seiner Öffnungspolitik, der kontinuierlichen Optimierung des Geschäftsumfelds und der starken wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit wird China auch in den kommenden Jahren ein beliebtes Investitionsziel bleiben", sagten globale Experten auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) 2022 in Davos, Schweiz.

Chinas stabiles Wirtschaftswachstum ist von großer Bedeutung für eine weltweite Erholung, sagte WEF-Präsident Borge Brende kürzlich in einem Interview. „Lang- und mittelfristig bin ich also ziemlich optimistisch, was Chinas Wirtschaft angeht", sagte der Präsident.

Neben der wirtschaftlichen Größe Chinas waren sich die Wirtschaftsführer auch einig, dass Chinas Ansatz und sein Engagement für die Globalisierung ebenfalls wichtig sind. Die chinesische Führung hat wiederholt ihr Engagement für die wirtschaftliche Globalisierung und den Freihandel bekräftigt, auch in Reden auf dem WEF.

Als wichtige Plattform für das internationale Beschaffungswesen, die Investitionsförderung, den kulturellen Austausch und die offene Zusammenarbeit wurde die China International Import Expo (CIIE) vier Jahre in Folge erfolgreich durchgeführt und gilt weithin als ein internationales öffentliches Gut für die wirtschaftliche Globalisierung und das multilaterale Handelssystem sowie als zentraler Träger für den Aufbau einer offenen Weltwirtschaft und einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 hat die Messe an Umfang und Einfluss zugenommen. So wurde beispielsweise die Fläche der Wirtschaftsausstellung von 270.000 Quadratmetern im Jahr 2018 auf 366.000 Quadratmeter im Jahr 2021 vergrößert, während die ersten drei Ausgaben dazu beigetragen haben, rund 30,5 Milliarden US-Dollar an ausländischen Investitionen in 622 Projekte zu leiten.

Laut einem Bericht über die Wirtschaftsausstellung der vierten CIIE, die vom 5. bis 10. November 2021 stattfand, nahmen mehr als 2.900 Unternehmen aus 127 Ländern und Regionen an der Messe teil. Darunter befinden sich 622 Unternehmen aus Ländern entlang des Gürtels und der Straße, 125 aus Mittel- und Osteuropa und 87 aus Afrika. Unternehmen aus rund 30 der am wenigsten entwickelten Länder erhielten kostenlose Stände auf der vierten CIIE.