Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Werneke, hat Lohnforderungen mindestens in Höhe der Inflationsrate angekündigt. "Wir wollen in den kommenden Tarifrunden die Preissteigerungsrate ausgleichen, das ist unser Anspruch", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit".Tariferhöhungen um sieben Prozent innerhalb eines Jahres seien herausfordernd, aber der volle Lohnausgleich sei das Ziel der Gewerkschaft. Außerdem äußerte sich Werneke skeptisch zu der von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vorgeschlagenen "konzertierten Aktion" zwischen den Tarifparteien und der Regierung, um die steigenden Preise zu bekämpfen. Das historische Vorbild für diese Idee stammt aus den 60er-Jahren, als die Gewerkschaften versprachen, sich mit Lohnforderungen zurückzuhalten und der Staat im Gegenzug die Wirtschaft stützte."Die Erfahrungen von damals will heute niemand mehr wiederholen", sagte Werneke in Bezug auf diese gescheiterte Politik, die mit wilden Streiks und extrem harten Konflikten endete.