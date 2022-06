Familien durch Inflation zunehmend unter Druck - Konsum im Sommer, Zurückhaltung ab Herbst?

Düsseldorf (ots) - Durch die Inflation und den Ukrainekonflikt geraten Familien

bei den Lebenshaltungskosten zunehmend unter Druck. Eine neue Umfrage des

Marktforschungsinstituts Mintel sieht diese Entwicklung insbesondere in der

Grundversorgung: So geben über zwei Drittel (71%) der Familien mit Kindern im

Alter unter 18 Jahren an, dass sie in den vergangenen 2 Monaten von steigenden

Lebensmittelpreisen betroffen waren. Ähnlich sieht es bei den Benzinpreisen

(65%) sowie bei Gas- und Strompreisen (63%) (1) aus. Zum Vergleich: Noch Ende

letzten Jahres sahen sich nur 53% der Eltern von einem Anstieg bei

Lebensmittelpreisen betroffen.(2)



Erstaunlicherweise beschreiben 67 Prozent der Familien ihre finanzielle Lage

trotz des Preisdrucks noch als "gut" oder "okay". Darunter sagen 42% der

Familien, dass sie gut über die Runden kommen, aber sobald alle notwendigen

Ausgaben getätigt sind, nicht viel übrig bleibt. 25% der Familien haben aber am

Ende des Monats Geld für Luxusartikel oder für ihre Rücklagen übrig.(3) Diesen

scheinbaren Widerspruch zwischen finanziellem Wohlbefinden und der Belastung

durch die Inflation erklärt Dr. Christina Wessels, Associate Director bei Mintel

Deutschland , so: