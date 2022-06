NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Kurseinbruch hoffen die Anleger am US-Aktienmarkt am Dienstag zumindest auf eine Stabilisierung. Hohe Inflation, steigende Zinsen und daraus resultierende Rezessionssorgen hatten den marktbreiten S&P 500 am Vortag auf das tiefste Niveau seit März 2021 zurückgeworfen.

Nun zeichnet sich rund eine Stunde vor dem Handelsbeginn an der Wall Street laut der Indikation des Brokers IG ein moderater Anstieg um 0,4 Prozent auf 3765 Punkte ab. Im frühen Handel in Europa hatte es mit 3806 Punkten allerdings noch etwas besser ausgesehen. Zum Wochenauftakt war der Index in den sogenannten Bärenmarkt abgerutscht. So nennen Börsianer die Phase anhaltend sinkender Kurse, sobald sich ein Kursbarometer um mindestens 20 Prozent von seinem Rekordhoch entfernt hat.